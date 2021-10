Dan toch geen winterbar voor Christoff: “Te drukke agenda”

Deze zomer opende Christoff zijn zomerbar Salida in Ninove, een pop-upproject dat hij samen met manager Bert opstartte. Dat was een klinkend succes, want Salida groeide uit tot het grootste BV-restaurant van Vlaanderen. Normaal werd de bar vanaf eind oktober voortgezet als winterbar, met een aangepaste kaart waarop de winterse sfeer volop tot uiting komt. Maar dat project wordt nu terug opgeborgen.

Christoff vertelde even terug al dat de plannen voor een winterbar nog niet concreet waren. “Ik blijf voorzichtig, want we moeten nog even afwachten hoe mijn concertkalender eruit zal zien en of er deze winter al dan niet kerstconcerten komen.” De zanger had één belangrijke voorwaarde om open te blijven. “Als we het doen, dan enkel als ik hier ook quasi dagelijks kan zijn. Tot nog toe was ik deze zomer slechts één dag niet aanwezig, en ik vind dat dat zo hoort.”