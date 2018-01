Dan toch geen 'eenmalige misstap': Boef scheldt directrice uit voor 'k*nkerhoer' Bewust filmpje dateert van 2016 EDA

10u36

Bron: YouTube 80 Goedefroit Music Showbizz Rapper Boef heeft het zwaar verkorven. Nadat hij afgelopen week nog beweerde dat de filmpjes waarin hij vrouwen voor hoeren uitmaakt 'een fout waren' en 'een eenmalige misstap', duikt er nu een filmpje op uit 2016 waarin de gevallen rapper zijn schooldirectrice uitmaakt voor 'kankerhoer'.

De Tilburgse Boef lijkt er een gewoonte van te maken om de vrouwen om hem heen ’kech’ of hoer te noemen. In 2016 loopt de nu 24-jarige jongen zijn oude schooldirectrice tegen het lijf. "Jij bent toch mijn oude directrice? Een k*nkerhoer, dat was je", klink het.

Wat de vrouw in kwestie de muzikant heeft misdaan is niet duidelijk. Wel bewijst Boef hiermee dat het geen eenmalige fout was die hij beging op nieuwjaarsdag.