Dan toch geen afgesloten hoofdstuk? Christian Bale wil terug in de huid kruipen van Batman

FILMChristian Bale (48) vertolkte de rol van Batman in Christopher Nolans ‘Batman Begins', ‘The Dark Knight’ en ‘The Dark Knight Rises’. Doorheen de jaren groeide de acteur uit tot de meest geliefde actieheld van de trilogie. In een interview met ‘Screenrant’ geeft Bale toe dat hij wel wil terugkeren als Batman. Op één voorwaarde: als Christopher Nolan (51) weer in de regiestoel kruipt.

Ben Affleck, George Clooney en Michael Keaton gingen de 48-jarige acteur al voor als Batman. Onlangs zagen we voormalig ‘Twilight’-acteur Robert Pattison in de huid van de superheld uit Gotham kruipen in ‘The Batman’. Maar van 2005 tot 2012 was Christian Bale de ster in Christopher Nolans trilogie. Na drie verbazingwekkende vertolkingen gaf hij er de brui aan en liet hij verstaan dat die befaamde rol verleden tijd zou zijn.

Jarenlang bleef Bale volhouden dat een terugkeer nooit zou gebeuren. Tot nu. De Britse acteur onthult aan ‘Screenrant' dat er een kans bestaat dat hij opnieuw in de huid zou kruipen van Batman, maar enkel en alleen als Christopher Nolan de regie weer in handen neemt. “Als Christopher Nolan ooit zou zeggen: ‘Weet je wat, ik heb nog een verhaal te vertellen over Batman.’ En als hij dat verhaal met mij zou willen vertellen, dan zou ik sowieso meedoen.”

Het is niet de eerste keer dat Bale en Nolan het over de toekomst van Batman hebben. “Het plan was altijd om een aantal films te maken in dit universum. We zeiden tegen elkaar: ‘Laten we drie films maken en het daarbij houden. We gaan niet te lang blijven hangen.’”

Voorlopig is Bale nog niet terug te zien als Batman, maar zullen we het moeten doen met zijn vertolking van de slechterik ‘Gorr the God Butcher’ in een andere superheldenfilm: ‘Thor: Love and Thunder’. Die film is momenteel te zien in de bioscoop.

