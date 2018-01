Dan toch: een club waar Boef wél welkom is, "extra beveiliging geregeld" DBJ

22u10

Bron: Omroep Gelderland/De Telegraaf 1 ANP Kippa Rapper Boef Showbizz Het leek erop dat de Nederlandse rapper Boef een rustig voorjaar zou hebben, maar ondanks de vele afzeggingen door festivals naar aanleiding van de 'kechs'-affaire, is rapper Boef in februari wél welkom in een discotheek in Gelderland. Dat staat te lezen in De Telegraaf.

Erdal Kaya, manager van Club Déjàvu in Dinxperlo, laat weten aan de lokale televisieomroep 'Omroep Gelderland' dat de massale boycot van de rapper overdreven is. "Het is een jonge jongen, die maken fouten. Wij willen de rappers niet kapotmaken.”

De eigenaar van de club zegt dat de heisa te maken heeft met de afkomst van de rapper. "Het komt omdat hij een buitenlands tintje heeft. Dave Roelvink (een populaire dj, nvdr.) heeft ergere dingen gedaan en daar wordt niets over gezegd. Geen boycot.” Wel heeft de eigenaar extra maatregelen getroffen, nadat er een oproep werd gedaan om Boef te bekogelen met bier. "Daarom hebben we extra beveiliging geregeld voor het evenement. En we moeten Boef maar even vertellen dat hij een regenjas moet meenemen. Eentje van Gucci bijvoorbeeld”, zegt hij aan Omroep Gelderland

Boef raakte vorige week in opspraak nadat hij drie meisjes, die hem hielpen bij autopech, 'hoeren' noemde op sociale media. In een filmpje dat daarop volgde zei hij bovendien dat alle meisjes die alcohol dronken en rokjes dragen ook hoeren zijn. Zijn uitgebreide excuses achteraf brachten geen zoden aan de dijk en verschillende festival schrapten hem van de affiche.