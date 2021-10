Dan toch: Candice en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ gaan samenwonen

“Wij hebben fantastisch nieuws. The moment has come”, klinkt het op het Instagramaccount van Candice. “Wij gaan samenwonen”, klinkt het enthousiast. Op de foto in kwestie zien we trouwens hoe Candice en Marijn samen tussen de verhuisdozen zitten. Het koppel is momenteel dus volop aan het inpakken.

Waar de twee gaan samenwonen, is wel nog niet bekend. Op sociale media laat Candice weten dat ze hun bestemming nog eventjes geheim willen houden. “Beveren? Binkom? Tussenin?” Voorlopig blijft het voor volgers van het koppel nog heel even gissen.

Deze zomer liet het ‘Blind Getrouwd’-koppel nochtans vallen dat samenwonen nog niet meteen aan de orde was. Candice en Marijn waren het namelijk nog steeds niet eens over waar ze wilden gaan wonen. “ In de weekends ben ik altijd bij hem in Binkom en tijdens de schoolvakanties probeer ik ook op weekdagen te komen. Maar ik moet rekening houden met mijn twee katten”, aldus Candice in Story. In hetzelfde gesprek liet de ‘Blind Getrouwd’-kandidate wel al vallen dat ze haar twee katten eens zou meenemen naar Marijn als een soort van test. “Maar voorlopig zijn we allebei gelukkig met de huidige situatie. We hebben nog niet beslist hoe we het in de toekomst gaan doen.”

En ook in de omgekeerde richting zag Marijn een verhuis niet meteen zitten. “Ik heb een hond, twee katten, twee pony’s en kippen. Voor mij is het moeilijker om naar Beveren af te zakken.” “Maak je geen zorgen, we vinden wel een stuk bouwgrond in Beveren waar al je beesten kunnen staan”, klonk het toen al lachend bij Candice. Volgers van het koppel zijn dan ook erg benieuwd naar welke locatie het uiteindelijk geworden is...

