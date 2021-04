Dan maar tennisleraar worden: dit deden onze dj’s om werkloosheid tijdens de pandemie te vermijden

TV Eerste beelden van ‘Camping Coppens’ toont hoe gezin alles achterlaat voor een nieuw leven in Zweden

31 maart Ongeveer een half jaar geleden lieten Staf Coppens (40) en zijn gezin alles achter om in Zweden een camping te gaan openen. Vanaf volgende week kunnen we in ‘Camping Coppens’ hun avonturen op de voet volgen, maar voor wie écht niet langer kan wachten, hebben we nu al de eerste beelden.