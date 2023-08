Dan Karaty over zijn jarenlange alcoholverslaving: “Ik verkoos alcohol boven mijn doodzieke zoon”

SHOWBIZZTv-jurylid Dan Karaty (46) was 25 jaar lang alcoholist. Ondertussen is hij al twee jaar nuchter. Toch herinnert hij zich vol ongeloof dat hij alcohol verkoos boven zijn doodzieke zoon. “Hij had dood kunnen zijn, maar alcohol was de nummer één in mijn leven”, deelt hij in het magazine ‘LINDA’.

Dan Karaty, jurylid in onder meer ‘Belgium’s Got Talent’, en ‘So You Think You Can Dance’, blikt terug op een periode in zijn leven waar hij nu veel spijt van heeft. In ‘LINDA' praat hij openhartig over zijn verslaving en over hoe hij de zorg voor zijn doodzieke zoon aan zijn partnerTash overliet.

Dans zoontje Daniel was pas negen maanden oud toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij vertelt hoe hij Quinn, zijn oudere dochtertje, als excuus gebruikte om thuis te kunnen blijven en daar enkele flessen leeg te drinken. “Mijn zoon had kunnen overlijden, maar ik heb geen enkele poging gedaan om één nachtje bij hem te blijven”, zegt hij daar nu over. “En kun je je voorstellen wat er was gebeurd als ik midden in de nacht naar het ziekenhuis had gemoeten, met Quinn in de auto, en mijn lijf vol alcohol?”

“Alcohol bleek de nummer één in mijn leven en deze gebeurtenis is daar het meest schrijnende voorbeeld van.” Ondertussen heeft Dan ook een boek geschreven over zijn verslaving. Afgelopen maart verscheen die in de rekken.

KIJK OOK: Dan Karaty vertelt openlijk over zijn alcoholverslaving

LEES OOK: