Dan Karaty is uit het ziekenhuis ontslagen: “Ik heb nog veel pijn, maar ben gelukkig wel buiten levensgevaar” MVO

10 september 2020

08u43

Bron: Telegraaf/ANP 1 Showbizz Dan Karaty (43) heeft het ziekenhuis weer verlaten. De Amerikaanse choreograaf, onder meer bekend van ‘Belgium’s Got Talent’ en ‘So You Think You Can Dance’, werd begin deze week naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ‘De Telegraaf’ mag hij nu thuis weer aansterken bij zijn gezin.

“Ik heb het ziekenhuis verlaten en zal thuis verder herstellen. Ik heb nog veel pijn, maar ben gelukkig wel buiten levensgevaar. De doktoren, zusters en al het overig ondersteunend medisch personeel dank ik voor hun harde werk en toewijding”, laat Karaty weten in een reactie. Het is echter nog altijd niet bekend waarom hij precies medische hulp nodig had. Volgens zijn manager, Michael Sanchez, ging het om een ernstige toestand, die hij enkelomschreef als ‘lichamelijke problemen’. Meer wil de man er nog niet over kwijt.

De Amerikaanse choreograaf zit al sinds het begin van de coronacrisis vast in zijn eigen land, gezien hij de Verenigde Staten niet mag verlaten zolang de pandemie aan de ging is. Daarom kon hij de recentste opnames van ‘Holland’s Got Talent’ - de Nederlandse versie van de bekende talentenjacht - niet bijwonen. Hij werd vervangen door rapper Ali B. Of Dan binnenkort ook nog plannen had om op de Belgische televisie te verschijnen, is niet bekend.