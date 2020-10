Dan Karaty geeft eerste teken van leven na ziekenhuisopname: “Alles is anders nu” Marlies van Leeuwen

08 oktober 2020

12u06

Bron: AD 0 Showbizz ‘Belgium's Got Talent’-jurylid Dan Karaty (44) heeft voor het eerst iets van zich laten horen op social media sinds zijn ziekenhuisopname vorige maand. Hij zet zijn bericht bij een foto waarop hij een zonnebril draagt en zijn duim omhoog steekt.

Precies een week geleden werd de Amerikaanse choreograaf 44 jaar. Vandaag bedankt hij zijn fans voor de felicitaties. “Een beetje laat, maar dankjewel voor alle verjaardagswensen afgelopen weekend. Alles is een beetje anders nu, dus het betekent echt veel voor me.”

Het is nog altijd onduidelijk waarom Karaty vorige maand in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn management zei dat “de artsen zijn oog in elk geval hebben kunnen redden.” Na een aantal dagen in het ziekenhuis, werd hij ontslagen. “Ik heb het ziekenhuis verlaten en zal thuis verder herstellen. Ik heb nog veel pijn, maar ben gelukkig wel buiten levensgevaar. De doktoren, zusters en al het overig ondersteunend medisch personeel dank ik voor hun harde werk en toewijding”, liet Karaty toen weten in een verklaring die zijn management verspreidde.

