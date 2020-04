Damiano uit 'Blind Getrouwd’ na ziekenhuisopname: “Geen corona, wel bijna twee maanden aan bed gekluisterd” Redactie

Het was voor zijn volgers even schrikken, toen ex-'Blind Getrouwd'- deelnemer Damiano Fiore (40) een foto deelde op Instagram waarop te zien was dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. "Maar van corona geen sprake", stelt hij in weekblad TV Familie gerust. "Al was ik door een bacteriële infectie bijna twee maanden aan m'n bed gekluisterd."

“In ­februari had ik een reis naar ­IJsland gepland, maar onderweg ben ik ziek geworden”, legt Damiano uit in het weekblad. “Bij aankomst ben ik naar de spoed gegaan. Die dokter daar raadde me aan naar België terug te keren. Ik ben dus ongeveer dertig uur in IJsland geweest...” Wat aanvankelijk een blaasontsteking leek, bleek een stevige bacteriële infectie te zijn. “En die heeft me bijna twee maanden aan m’n bed gekluisterd”, zegt Damiano “Ik was compleet futloos. Zo zie je maar wat gezondheid met een mens kan doen. Dus voor corona let ik nu wel héél goed op.”

Een groot deel van Damiano’s familie woont in het zuiden van Italië. “Daar zijn de ­corona-regels véél strenger dan hier”, zegt hij. “Niemand mag daar buiten. Die zijn echt opgesloten. Gelukkig blijft mijn familie voorlopig gespaard van corona. Ze laten regelmatig iets weten. Het doet me deugd dat ze oké zijn.”

Eenzaamheid

“Hopelijk hebben we nu de piek bereikt en kunnen we beginnen uitkijken naar de afbouw van bepaalde maatregelen”, gaat Damiano verder. “Weet je trouwens waar ik het als single moeilijk mee heb? Met de eenzaamheid. Als sociaal geëngageerde mens mis ik het contact met mensen enorm. Gelukkig kunnen we via sociale media contact houden.”

“Ik ga niet bij m’n ouders langs nu”, zegt Damiano nog. “Je moet het ook niet gaan opzoeken. Maar als gezondheidscoach zou ik toch ook graag mijn steentje bijdragen. Tijdens deze lockdown bestook ik mijn volgers met tips om actief te blijven, om te bewegen met je partner of je kinderen, en om met weinig ingrediënten een lekker, gezond gerecht op tafel te toveren. Dat doe ik via Instagram. Wie zin heeft, mag mij volgen via damianofiore7.”

