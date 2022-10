Dame Judi Dench weigerde rol in ‘The Crown’ vanwege wrede en onrechtvaardige verhaallijnen

TVOscarwinnares Dame Judi Dench (87) heeft overwogen om deel uit te maken van het vijfde seizoen van ‘The Crown’. Volgens ‘The Times’ was ze in onderhandeling om de moeder van Queen Elizabeth II te spelen. Maar de Britse actrice vond de rol te klein en geraakte het niet eens over de vergoeding. Na het lezen van het script haalde ze ook uit naar Netflix voor de kwetsende, wrede en onrechtvaardige verhaallijnen in de serie.

‘The Crown’ zorgt ervoor dat de actrice die Queen Elizabeth II speelt in de show, momenteel Imelda Staunton, het hoogste salaris krijgt. Iets waar Dame Judi Dench niet mee akkoord was. Dench, die in 1988 de adellijke titel ‘Dame’ van de Queen kreeg, speelde al eerder de rollen van Elizabeth I en koningin Victoria. Ze heeft een goede relatie met de Britse koninklijke familie en was ook bang dat het meespelen in ‘The Crown' hun vriendschap zou kunnen schaden. Bovendien stond ze niet achter het script van de serie die de koninklijke familie volgt en hun levensgebeurtenissen dramatiseert.

Dat maakte ze vorige week duidelijk in een brief die gepubliceerd werd in ‘The Times of London’. “Hoe dichter de reeks bij onze huidige tijd komt, hoe meer men bereid lijkt om de grenzen tussen historische nauwkeurigheid en grove sensatiezucht te doen vervagen”, schreef Dench. De actrice drong erop aan dat Netflix voor elke aflevering van seizoen vijf van ‘The Crown’ een waarschuwing laat zien die duidelijk maakt dat het om fictie gaat. Uit respect voor de Queen, die op acht september 2022 overleed. Hoewel de actrice gelooft in artistieke vrijheid, vindt ze “dat dit niet onbewist kan blijven”. “Gezien sommige kwetsende geruchten in de serie staan - bijvoorbeeld dat koning Charles ooit een plan smeedde om zijn moeder af te zetten - is deze serie zowel schadelijk tegenover de personen in kwestie, als schadelijk voor het instituut dat ze vertegenwoordigen”, besloot Dench. Dame Judi vreest dat een groot aantal kijkers, vooral in het buitenland, de versie van ‘The Crown' als volledig waar zal beschouwen.

Volledig scherm Dominic West als Charles, Elizabeth Debicki als Diana in 'The Crown' © Netflix

De woordvoerder van de serie heeft publiekelijk verklaard dat ‘The Crown' altijd al een ‘gefictionaliseerd drama’ is geweest. “Het vijfde seizoen is een fictieve dramatisering waarin wordt getoond wat er achter gesloten deuren zou kunnen zijn gebeurd tijdens een belangrijk decennium voor de koninklijke familie. Het is ook een decennium dat doorheen de jaren nauwkeurig is onderzocht en goed gedocumenteerd door journalisten, biografen en historici.” In het vijfde seizoen van ‘The Crown’ komen de jaren 90 aan bod. In die periode gingen prinses Diana en prins Charles uit elkaar, waarna de koninklijke familie te maken kreeg met verschillende schandalen. Nu Judi Dench de rol van de moeder van Queen Elizabeth II geweigerd heeft, zal de Britse actrice Marcia Warren de rol vertolken.

