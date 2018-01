Dame Helen Mirren in nieuwe topserie TC

25 januari 2018

09u56 0 Showbizz De actrice zal de hoofdrol spelen in 'Catherine the Great', een historisch epos dat geproduceerd wordt door HBO en Sky. Volgende maand zouden de opnamen al starten.

In 'Catherine the Great' zal Mirren de rol van Catharina de Grote spelen, de meest legendarische Russische tsarina, die regeerde tussen 1762 en 1796. Ze was ook bekend om het indrukwekkende peloton minnaars dat ze afwerkte en het is ook dat aspect van haar leven dat ruim aan bod zal komen in de reeks. De serie zal met name focussen op haar relatie met Girgory Potemkin, een prins en legeraanvoerder die zij als haar grote liefde beschouwde. De reeks zal volgend jaar uitgezonden worden.