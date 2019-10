Dalilla Hermans zet puntjes op de i na uithaal aan VRT: “Ik heb zeer veel respect voor alle medewerkers van openbare omroep” SDE HAA

21 oktober 2019

21u14 83 Showbizz Opiniemaakster en schrijfster Dalilla Hermans (33) zegt “heel veel respect te hebben voor alle medewerkers van de openbare omroep die elke dag proberen zo goed mogelijk werk te leveren”. Ze reageert zo op haar eigen online post, waarin ze verklaarde dat verschillende programma’s - waaronder ‘De Afspraak’ en ‘Van Gils en gasten’ - haar niet waarderen.

Vrijdagnacht postte Dalilla Hermans een filmpje online. Daarin vertelde de schrijfster dat ze nooit meer in een programma van VRT te horen of te zien wil zijn. Enkel voor Ketnet maakt ze een uitzondering. De precieze reden daarvoor hield ze vaag, al vertelde ze wel hoe ze vindt dat verschillende programma’s - waaronder ‘De Afspraak’ en ‘Van Gils en gasten’ - haar niet waarderen.

Dalilla is duidelijk geschrokken van de reacties op haar post. In een nieuw online bericht laat ze weten dat ze later deze week haar beslissing om niet meer samen te werken met de openbare omroep zal toelichten. “Woensdag verschijnt een nieuwe column van mij in De Standaard en daar zal ik de beslissing toelichten”, reageert ze op Facebook.

Wat ze nu al kwijt wil is dat ze “heel veel respect heeft, en zal blijven hebben, voor alle medewerkers van de openbare omroep die elke dag proberen zo goed mogelijk werk te leveren”. En verder: “Dat ik heel veel respect heb, en zal blijven hebben, voor al wie wél op hun schermen verschijnt en probeert wat reilt en zeilt in onze super diverse maatschappij te tonen.”

In haar vorige post was Dalilla erg scherp. “Die redacties fucked me up”, klonk het. “Ik kan je zo een lijstje geven van oneindig zwaar disrespect. Ik heb zoveel mensen en ideeën aangereikt, maar nooit heb ik daar een bedankje voor gekregen. Het is belachelijk. Ik heb echt het gevoel dat ze me ridiculous vinden. Ik ga hier niet vloeken, maar de VRT screwed me up. Ik ben nu 33 jaar en heb drie kinderen. Ik hoef dat soort shit niet meer te pikken.” En: “Nooit heeft iemand bij de VRT me au sérieux genomen. Ik ben dat gebrek aan respect beu. Alsof ze me belachelijk vinden.” Meer wil ze echter niet kwijt: “De mensen over wie het gaat, weten zelf wel waarom. Dat is vaag, ik weet het. Maar ik mag dat.”

Bij de VRT reageerde woordvoerster Lesley Hernalsteen dat ze inmiddels in contact staan met Hermans. “Het gesprek is opgestart en we voeren graag dat gesprek verder in alle sereniteit en op een constructieve manier”, klonk het. “Over de inhoud van die gesprekken zullen we dan ook niet communiceren.”