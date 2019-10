Dalilla Hermans wil niet meer op bezoek bij VRT: “Ik ben het gebrek aan respect beu” SDE

21 oktober 2019

06u35 1 Showbizz Dalilla Hermans (33) zal in de toekomst niet meer te zien en te horen zijn op de openbare omroep. Dat heeft de schrijfster en opiniemaakster zelf beslist, vertelt ze in een filmpje dat ze op haar Instagram-account plaatste.

In het filmpje, dat Dalilla Hermans vrijdagnacht op Instagram postte, vertelt de schrijfster dat ze nooit meer in een programma van VRT te horen of te zien wil zijn. Enkel voor Ketnet maakt ze een uitzondering. De precieze reden daarvoor houdt ze vaag, al vertelt ze wel hoe ze vindt dat verschillende programma’s - waaronder ‘De Afspraak’ en ‘Van Gils en gasten’ - haar niet waarderen. “Die redacties fucked me up”, klinkt het. “Ik kan je zo een lijstje geven van oneindig zwaar disrespect. Ik heb zoveel mensen en ideeën aangereikt, maar nooit heb ik daar een bedankje voor gekregen. Het is belachelijk. Ik heb echt het gevoel dat ze me ridiculous vinden. Ik ga hier niet vloeken, maar de VRT screwed me up. Ik ben nu 33 jaar en heb drie kinderen. Ik hoef dat soort shit niet meer te pikken.” En: “Nooit heeft iemand bij de VRT me au sérieux genomen. Ik ben dat gebrek aan respect beu. Alsof ze me belachelijk vinden.” Meer wil ze echter niet kwijt: “De mensen over wie het gaat, weten zelf wel waarom. Dat is vaag, ik weet het. Maar ik mag dat.”

Het Nieuwsblad informeerde bij de VRT, maar daar weten ze niet precies wat Hermans bedoelt, zegt woordvoerster Lesley Hernalsteen. “We hebben intern gepolst bij de programmamakers die met mevrouw Hermans hebben samengewerkt. Ze vallen allemaal uit de lucht.”