Dalilla Hermans teleurgesteld over reacties op Pukkelpop-racisme: "Hoe lang gaan we nog verbaasd zijn dat dit gebeurt?" TK

22 augustus 2018

10u08

Bron: Charlie Magazine 0 Showbizz Dit weekend kregen Sarah en haar zus op Pukkelpop af te rekenen met racisme: ze werden geduwd en geschopt, en moesten liederen over Congo aanhoren. "Wat er daar gebeurde, snijdt heel diep", reageert ook opinieschrijfster Dalilla Hermans. Maar wat ze eigenlijk nog erger vindt, zijn de verbaasde reacties. "Hoe lang gaan we nog denken dat het 'toch allemaal wel meevalt'?"

Dalilla schreef voor Charlie Magazine een opiniestuk over het voorval op Pukkelpop. "Verbaasd was ik niet. Verbazing bij rauw racisme vind ik hoe langer hoe meer problematisch. Telkens als er een verhaal de media haalt, reageren er mensen met stomme verbazing. Maar er zijn al zo veel verhalen naar buiten gekomen. Zo veel getuigenissen gedaan, onderzoeken gebeurd, boeken geschreven… Hoe lang gaan we nog verbaasd zijn, of denken dat het ‘toch allemaal wel meevalt’?"

Ze vindt ook dat de aandacht te veel gevestigd wordt op de enkele daders. "Het waren een paar zatte, onwetende, domme jongeren. En daar zijn we dus boos op, die specifieke zatte, onwetende, domme jongeren. De daders moeten gestraft worden, die boodschap mag luid en duidelijk binnenkomen. Maar enkel woede uiten naar specifieke daders is te gemakkelijk. Dit soort situaties doen zich voor net omdàt we ze telkens reduceren tot losstaande gevallen. Net omdàt we blijven beweren dat het incidenteel is en niet systematisch. Terwijl ik heel goed weet, uit eigen ervaring en de honderden getuigenissen die ik nog steeds wekelijks binnenkrijg, dat racisme alomtegenwoordig is."

Niemand deed iets

Hermans zoekt de oorzaak van het probleem onder meer in het onderwijs. "De geschiedenis van de kolonisatie van Congo, Rwanda en Burundi is een gigantisch (letterlijk) zwart gat in ons collectief geheugen. Het is niet alleen schrijnend, maar ook beschamend hoe weinig het onderwijs inzet op educatie hierover." Ook de festivals hebben verantwoordelijkheid, vindt ze. "Het is echt niet goed genoeg om wat hiphop te programmeren, en te zeggen ‘iedereen is welkom’. Als iedereen welkom is, moet je dat ook voélen." En ten slotte wijst ze ook op de betrokkenheid van alle omstaanders. "Nergens eerder werd een racistisch incident in Vlaanderen gefilmd met zoveel omstaanders. En die deden… niets. Net zoals ik zou zeggen in gevallen van openlijk seksisme of able-isme of gewone pesterijen: see something say something. Het maakt echt een wereld van verschil."