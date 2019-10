Dalilla Hermans legt dan toch uit: “Waarom ik niet meer met VRT wil samenwerken” TDS

23 oktober 2019

Bron: De Standaard 8 Showbizz In een column in De Standaard legt Dalilla Hermans (33) uit waarom ze niet meer met de VRT wil samenwerken. Eerder deze week maakte de schrijfster zelf bekend dat ze nooit meer in een programma van de openbare omroep te horen of te zien wil zijn. Over de reden bleef ze vaag, al vertelde ze wel hoe ze vindt dat verschillende programma’s - waaronder ‘De Afspraak’ en ‘Van Gils en gasten’ - haar niet waarderen. Hermans legt nu uit wat er volgens haar allemaal misliep.

Volgens Hermans heeft ze de laatste jaren heel wat moeten slikken, voor ze besloot aan de alarmbel te trekken. “Dat ik tot zeven keer toe ‘s morgens werd opgebeld om ‘s avonds in een talkshow te zetelen, daar mijn hele schema voor overhoop gooide, heftige gesprekken met mijn omgeving erover voerde, (...) , om tien minuten voor aanvang telefoon te krijgen dat het niet doorging, nam ik erbij”, aldus Dalilla in De Standaard. “Dat ik in mails, persoonlijke gesprekken en zelfs in een videootje gericht aan het personeel herhaaldelijk uitlegde hoe men kon voor­komen dat het telkens misliep als mensen van kleur werden uitgenodigd in ‘De afspraak’, ‘De zevende dag’, of ‘Terzake’ nam ik erbij. Dat mij gevraagd werd een najaar vrij te houden voor een nieuw programma waar ik vervolgens nooit meer iets over hoorde, nam ik erbij.”

“Dat ik een gedicht schreef over politiegeweld en dat met trillende stem voorlas in een VRT-programma, om maanden later de vraag te krijgen of ik dat ‘ooit eens zou willen doen’ waaruit bleek dat men die eerste keer al volledig vergeten was, nam ik erbij”, gaat ze verder. “Dat mijn voormalige uitgeverij een mail kreeg van de VRT met de eis, niet de vraag, dat ik exclusief in een van hun programma’s mijn eerste boek zou komen voorstellen want ‘wij hebben haar ontdekt’, om op de bewuste dag te horen dat er toch geen plaats voor het item was, nam ik erbij. Dat ik aangaf geen zin had te komen vertellen over het boek Zwart waaraan ik meeschreef, (...) maar dan te horen kreeg dat het met mij was of niets, nam ik erbij.”

“Dat ik gevraagd werd een volledig programma over de Afrikaanse diaspora in elkaar te steken, en ik drie weken later (...) te horen kreeg dat er toch geen interesse voor was, nam ik erbij”, schrijft Hermans. “Dat ik tijdens een debat over kolonisatie en ­andere serieuze zaken live op tv de vraag kreeg ‘voel jij je de hele dag zwart?’, nam ik erbij. Dat ik aan iedere journalist die het me vroeg klaar en duidelijk zei dat ik niets wilde doen rond 25 jaar genocide in Rwanda omdat het voor mij té pijnlijk is, maar mijn foto alsnog gebruikt werd om Terug naar Rwanda op Instagram te promoten (...), nam ik erbij.”

Patroon

Dalilla trekt in haar column de hele openbare omroep in twijfel. “Als je al zoveel jaren aan het ontvangende einde van kleine fouten staat, kun je op den duur niet anders dan een patroon herkennen en het hele instituut in vraag stellen”, schrijft ze. “Ik weet dat dit koren op de molen is van rechtse partijen die de openbare omroep willen beknotten. Dat vind ik jammer. Het is niet mijn bedoeling. Maar de waarheid is wat ze is.”