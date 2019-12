Dalilla Hermans gebombardeerd met negatieve berichten na kerstessay: “Ik heb het vreemd genoeg onderschat” SDE

29 december 2019

12u01

Bron: Instagram 0 Showbizz Elk jaar kiest De Standaard een bekende medemens uit om het kerstessay te schrijven. Dit jaar viel de keuze op opiniemaakster en schrijfster Dalilla Hermans (33). Zij koos voor het thema ‘Oogkleppen af. Wat ik na vijf jaar inzag over antiracisme’. Sinds het essay echter gepubliceerd werd, wordt Dalilla online gebombardeerd met negatieve berichten. Dat laat ze weten op sociale media.

“Oké, ik heb vreemd genoeg onderschat hoeveel boze mannetjes het niet zouden aankunnen dat ik het kerstessay van De Standaard mocht schrijven dit jaar”, schrijft Dalilla Hermans op haar Instagram Stories. “The hate messages are swinging out of control again. Bon, ik ben dan ook maar de vierde vrouw en eerste POC (person of color, red.) die dit doet, dus ik snap dat dat allemaal wat veel om te verwerken is voor SOME people. Maar serieus, laat je comments achter op de website en laat mij verder ajb gerust.”

De schrijfster spreekt van een gecoördineerde aanval. “Wat ik momenteel aan bagger binnenkrijg, is zeer duidelijk gecoördineerd. Het is een soort cyberaanval die op een welbepaald moment begon en die nogal doorzichtig is. Comments op posts die maanden oud zijn, letterlijke leugenverhalen over mij en opeens voor het eerst heel wat shit hier op Instagram. Ik weet niet zeker wie dit initieerde maar: de strategie is doorzichtig en vooral weinig efficiënt aangezien ik al aankondigde niet meer constant met antiracisme bezig te willen zijn. Did my words scare y’all? Good.”

Niet onberoerd

Op Facebook voegt ze er nog aan toe: “Mijn kerstessay in De Standaard laat mensen intussen niet onberoerd. En dat is fijn! Ik schreef het uiteindelijk met de intentie gesprekken op te wekken. Maar de -overduidelijk gecoördineerde- trollenleger-aanval die sinds vandaag op gang is, is vervelend.” Ze vervolgt: “Wie hier ook achterzit: het is triest, doorzichtig, en zal geen enkel effect hebben op wat ik en anderen zullen publiceren. Het kost me alleen wat meer ‘block and delete’ minuten in mijn dag dan gewoonlijk.”

Hartjes

Ondertussen heeft illustrator Eva Mouton een oproep gedaan om de haatberichten te counteren - en met succes. “Dalilla Hermans krijgt momenteel nog maar eens (duidelijk gecoördineerde) bagger over zich heen”, schreef ze. “Ik wil de liefde coördineren. Stuur Dalilla liefs en hartjes om het rottige gevoel dat trolls teweeg brengen een beetje op te heffen.” En aan de Instagram-pagina van Dalilla te zien, werd daar massaal gehoor aan gegeven. “Dankjewel voor alle lieve berichtjes", reageerde de schrijfster ondertussen. “Ik heb ondertussen meer lieve berichtjes dan gemene gekregen.”