Daisy Van Cauwenbergh en Huub nóg meer in opspraak: "fraude, slavernij, verkrachting en prostitutie" Guy Van Gestel

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 PHOTONEWS Showbizz Wist gewezen Miss België Daisy Van Cauwenbergh (49) dat ze haar villa in Wemmel verhuurde aan prostituees? Eerder bleek al dat Daisy en haar man Huub hun huispersoneel uitbuitten. Het gouden koppel van weleer heeft steeds meer uit te leggen, meldt Dag Allemaal.

De Guilielmo Marconilaan 27 in Wemmel, aan de rand van Brussel en vlak bij de A12 naar Antwerpen. Onthoud dat adres, want het is de rode draad door dit verhaal. Hier woonden jarenlang Daisy Van Cauwenbergh en haar echtgenoot, de Nederlandse zakenman Johannes ‘Huub’ Fijen met wie de ex-VTM-omroepster in 1999 trouwde. Er lopen nog altijd rechtszaken tegen het koppel, voor fraude met hun bedrijven, maar ook voor uitbuiting van hun huispersoneel.

Die zaken kwam al uitgebreid in de aandacht. Nieuw is echter dat Daisy en Huub, nadat ze in 2013 naar de Verenigde Staten uitweken, zaken deden met pornoproducent F.G. Oók nieuw is dat het niet om één villa gaat maar om dríe, allemaal in Wemmel, en allemaal tot voor kort eigendom van Daisy en Huub. In één van die woningen baatte F.G. een escortbureau uit. Of veeleer een ‘privéhuis’ waar een tiental prostituees hun klanten ontvingen.

F.G. en zijn partner A.S. hadden aan de Marconilaan officieel hun bouwbedrijf. Het – inmiddels opgedoekte – escortbureau Paradise Angels was gelegen aan de Frans Robbrechtsstraat 252, eveneens eigendom van Huub en Daisy. Buren hielden daar nog een petitie tegen de overlast die werd veroorzaakt door de vele passerende mannen in hun auto’s.

"Huub stelde het zelf voor"

Escortbaas F.G. glimlacht wanneer we hem vragen naar de villa’s in kwestie. "Dat daar een escortbureau kwam, komt door Huub Fijen zelf", aldus de man. "Ik had vroeger een soortgelijk privéhuis in Meise. Hij kwam daar op een dag langs en zei dat hij nog enkele adresjes had die hij wilde verhuren. Of ik geen zin had om daar iets gelijkaardigs te beginnen? Dat was de start van Paradise Angels aan de Robbrechtsstraat. Ik wil er wel bij zeggen dat Huub daar nooit klant is geweest. Als huisbaas zag ik hem weliswaar af en toe, maar het escortbureau bezocht hij alleen na sluitingstijd. Daisy heb ik slechts één keer gezien."

5.000 euro/maand

Drie jaar lang runde F.G. zijn erotische activiteiten in Wemmel. In juni 2012 betrokken zijn Paradise Angels de Robbrechtsstraat, vanaf september 2013 huurde hij ook de villa aan de Marconilaan waar Huub en Daisy altijd gewoond hebben.

"Voor het eerste pand betaalde ik 5.000 euro per maand", zegt F.G. "Voor de Marconilaan vroeg Huub aanvankelijk slechts 2.000 euro, maar ik moest wel opdraaien voor alle kosten. Ik heb het terras gerenoveerd, het zwembad heraangelegd: in totaal voor 93.000 euro. En toch trok hij de huur ook daar op tot 5.000 euro."

Deurwaarders

Toen F.G. weigerde om nog te betalen, werd het oorlog tussen hem en zijn huisbazen. "Ik kreeg geregeld deurwaarders over de vloer die onbetaalde facturen van Huub kwamen innen. Huub vroeg of ik wilde voorschieten en dan zou hij het betaalde bedrag wel van de huur aftrekken. Hij had schuldeisers tot in Nederland toe. Dat werd er voor mij op den duur te veel aan en in die omstandigheden wilde ik geen huur meer betalen. Trouwens, ik moest sowieso vertrekken, want in 2015 werden de woningen van Huub en Daisy in beslag genomen. Ik probeerde nog met de banken te onderhandelen om te mogen blijven, maar er was geen beginnen aan."

Wisten ze ervan?

We hadden Daisy en Huub graag om opheldering gevraagd, maar dat blijkt niet mogelijk. "Mijn cliënten hebben een nieuw leven opgebouwd in de Verenigde Staten", aldus hun advocaat. "Ze zijn helemaal van de kaart nu ze van mensenhandel worden beschuldigd."

Meer lezen? Lees het volledige artikel in Dag Allemaal of in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis