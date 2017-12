Daisy Van Cauwenbergh en Huub: het schandaal breidt nóg verder uit Guy Van Gestel

04u00

Bron: Dag Allemaal Daisy Van Cauwenbergh en haar man Huub Fijen Showbizz Het verhaal van duivelskoppel Daisy Van Cauwenbergh (49) en Huub Fijen (48) wordt steeds onwaarschijnlijker. De pornoproducent aan wie ze

hun villa’s verhuurden, blijkt een beruchte wanbetaler te zijn. Ook stellingenbouwer Michel Van den Brande kan ervan meespreken.

Wie zich ophoudt met ongure types wordt al eens meegesleurd in hun val. Dat is ook wat Huub en Daisy overkwam met F.G., hun voormalige huurder. Vorige week schreef Dag Allemaal al dat Daisy en Huub, die momenteel terechtstaan voor mensenhandel, hun villa’s in Wemmel aan pornoproducent F.G. verhuurden.

