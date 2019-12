Daisy Thys gaat trouwen en kiest een oude bekende als getuige DBJ

01 december 2019

08u52

Bron: Nieuwsblad 0 showbizz Dat musicalactrice Daisy Thys (50) in het huwelijksbootje stapt was al even geweten, maar nu heeft ze ook haar getuige bekend gemaakt. Het gaat om voormalig ‘Idool’-kandidate Sandrine (35) waarmee ze al een tijdje optreedt.

“Sandrine en ik zingen bij The Ladies en we stonden ook samen in ‘t Witte Paard in Blankenberge”, vertelde Daisy op het podium tijdens een optreden van The Ladies & De Lassies. “We zijn echt goede vriendinnen geworden. Daarom wil ik haar graag als getuige.” Daisy glunderde van trots en kon rekenen op een enthousiast publiek dat haar op een warm applaus trakteerde.