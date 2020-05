Daisy Boo, Elara of Fifi Trixibelle: dit zijn de meest merkwaardige kindernamen bij celebs en BV's TDS/SDE

06 mei 2020

12u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Zangeres Grimes (32) is voor de eerste keer moeder geworden. Haar zoontje, dat ze samen met Elon Musk (48) kreeg, heeft de welluidende en bijzondere naam Zangeres Grimes (32) is voor de eerste keer moeder geworden. Haar zoontje, dat ze samen met Elon Musk (48) kreeg, heeft de welluidende en bijzondere naam X Æ A-12 Musk gekregen. En zij is lang niet de eerste celeb of BV die niet voor een alledaagse naam kiest.

Wat Vlaanderen betreft, zette Goedele Liekens de trend door haar eerste dochtertje Merel te dopen. Al snel volgden een aantal andere BV-koppels hun voorbeeld en zagen ten huize Pfaff Shania en Kenji Gooris het levenslicht, terwijl Geena Lisa beviel van zoontjes Zion Noa en Yaro Nesta. Intussen is de lijst haast eindeloos: ex-wielrenner Axel Merck kreeg dochter Athina Grace, Ann Reymen noemde haar dochters Pixie Lolita en Mina Monroe, Ann Ceurvels haar zoon Billy-Toulouse en Gène Bervoets zijn dochter Ayumi. En er zijn nog opvallende namen:

Bloem, Mensje en Zus

Bekende ouders? Tom Van Landuyt en Angela Schijf

In het rijtje van bizarre kindernamen mogen Mensje, Bloem en Zus, de kinderen van acteur Tom Van Landuyt en zijn vrouw Angela, zeker niet ontbreken. Die Hollandse namen zijn zelfs bij onze noorderburen zeldzaam, want ze werden er de afgelopen jaren slechts een handvol keren gegeven.

Scout en Mac

Bekende ouders? Evi Hanssen en Fred Di Bono

Mac is een Schotse naam en betekent 'zoon van'. Scout is het Engelse woord voor 'verkenner'. Veel naamgenootjes zullen de twee echter niet hebben: in ons land zouden de voorbije jaren slechts zes kinderen Scout genoemd zijn, en zestien Mac.

Iluna, Mageno en Elara

Bekende ouders? Stephanie Planckaert en Christophe

Zowel Iluna als Mageno verwijzen naar de maan. Twee kosmische kindernamen dus. Een bewuste keuze? Blijkbaar wel. "Ik ben nu eenmaal gefascineerd door alles wat met de maan en de sterren te maken heeft", bekende Stephanie eerder al. Elara is overigens een unieke naam in Vlaanderen: hij werd minder dan drie keer gegeven in een periode van twee jaar.

Bluebell Madonna

Bekende ouders? Geri Halliwell

In mei 2006 beviel de voormalige Spice Girl van dochter Bluebell Madonna. En ze gaf meteen tekst en uitleg: Halliwell verklaarde dat ze tijdens haar zwangerschap zozeer geïnspireerd was door de hyacinten (bluebell flowers) in haar tuin, dat ze haar dochter ernaar vernoemde.

Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear en River Rocket Blue Dallas

Bekende ouders? Jamie Oliver en Jools

Voor hun dochter Petal Blossom Rainbow vonden de topkok en zijn vrouw Jools inspiratie bij 'My Little Pony'. De kritiek lieten ze niet aan hun hart komen. "Hoe ik mijn kinderen noem, daar heeft niemand zaken mee", sneerde Jamies vrouw in de Britse pers.

Fifi Trixibelle

Bekende ouders? Bob Geldof & wijlen Paula Yates.

Haar naam doet niet meteen een belletje rinkelen. Toch schuilt er een logica achter de vreemde keuze. Zo verwijst Fifi naar Bobs tante Fifi, en werd Trixibelle eraan toegevoegd omdat Bobs toenmalige vrouw Paula Yates een 'Belle' in de familie wou.

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence

Bekende ouders? Uma Thurman en Arpad Busson

Een mondje vol voor een kleine meid. Maar waarom precies deze naam? "Maya (Uma's dochter uit een vorige relatie, red) kwam met het idee om alle namen die ik mooi vond in één keer te gebruiken, zodat ik niet aan nóg meer kids zou beginnen", knipoogde Uma.

North, Saint, Chicago en Psalm

Bekende ouders? Kim Kardashian en Kanye West

De naam van hun dochter lokte al tal van spottende reacties uit. En toch noemde Kimye hun zoon Saint. De bevalling was volgens een insider namelijk zo slopend, dat Kim en Kanye zijn geboorte als 'een zegen' zien. Saint betekent dan ook 'heilige'. Chicago werd dan weer vernoemd naar de Amerikaanse stad, omdat Kanye West daar is opgegroeid. Ook jongste zoontje Psalm kreeg een bijzondere naam, die verwijst naar zowel de religieuze achtergrond van het gezin, als het muzikale talent van papa Kanye.

Elsie Otter

Bekende ouders? Zooey Deschanel en Jacob Pechenik

De fans konden hun oren niet geloven toen ze vernamen dat Zooey Deschanel en haar man, producer Jacob Pechenik, hun dochter Elsie Otter hadden genoemd. "Wie vernoemt zijn kind nu naar een knaagdier?" klonk het. Het koppel lachte de kritiek snel weg. "We hielden enorm van de naam Elsie, en we houden allebei van otters", grapte de 'New Girl'-actrice tijdens 'The Tonight Show'.

Moroccan en Monroe

Bekende ouders? Mariah Carey en Nick Cannon

De naamkeuze van hun tweeling is geen toeval. Zo verwijst Moroccan naar het Marokkaanse interieur van Mariahs miljoenenflat in New York City, waar Nick haar ooit ten huwelijk vroeg. Hun dochter werd vernoemd naar Marilyn Monroe, bij wie Mariah de inspiratie vond om te gaan zingen.

Kulture Kiari

Bekende ouders? Cardi B en Offset

In een interview met Ellen DeGeneres gaf Cardi B toe dat ze haar echtgenoot, Offset, de naam van hun eerstgeborene had laten kiezen. Kiari is dan ook een erg duidelijke verwijzing naar de rapper, wiens echte naam Kiari Kendrell Cephus is. Maar waarom Kulture? Daarop antwoordde Cardi al lachend: “Iets anders zou te gewoon zijn geweest.” Duidelijk. Dat Offset twee van z'n albums ‘Culture’ en ‘Culture II’ noemde, heeft er mogelijk ook iets mee te maken.

Bear Blaze

Bekende ouders? Ned Rocknroll en Kate Winslet

Bear Blaze, het jongste zoontje van Kate Winslet en haar derde echtgenoot Ned Rocknroll, heeft in tegenstelling tot z'n broertje en zusje (Joe en Mia) best een bijzondere naam. “We kozen al snel voor Bear”, legt Kate uit. “Toen ik jong was noemden we een vriend van me ook zo, en dat vond ik altijd geweldig. Hij was ook echt een beer - een schouder om op uit te huilen, een grote knuffelaar. Daar komt het vandaan." Blaze verwijst dan weer naar het moment waarop Ned en Kate elkaar ontmoetten: na een brand op het domein van Neds oom, Richard Branson.

Blue Ivy, Rumi en Sir

Bekende ouders? Beyoncé en Jay-Z

Wanneer je ouders Beyoncé en Jay-Z zijn, dan kom je er met een eenvoudige naam niet vanaf, zo is gebleken. Oudste dochter Blue Ivy is vernoemd naar blauw, de lievelingskleur van het koppel, en het nummer 4. Het koppel trouwde op 4 april 2008, en beide muzikanten zijn op de vierde dag van de maand jarig. Ook Sir en Rumi, een tweeling, kregen een bijzondere naam. Rumi werd vernoemd naar “hun favoriete dichter’, een Perzische poëet uit de 13de eeuw. En Sir verwijst dan weer naar mannelijkheid. “Hij gedraagt zichzelf gewoon zo", zegt Jay-Z. “Hij kwam naar buiten als een - ja- Sir.”