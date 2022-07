Dagelijks 88.000 festivalgangers uit 95 landen: Rock Werchter 2022 in cijfers

BV Zo ging het er backstage aan toe op de 'Foute Party’

Gisterenavond was het groot feest in het Antwerps Sportpaleis, want de ‘Foute Party’ van Qmusic vond er plaats. Tientalle artiesten speelden er hun ‘foute’ muziek. Showbits-reporter Desna neemt je in deze Showbits-video mee achter de schermen van alle ‘glitter en glamour’. Ontdek hoe de loges van de artiesten eruit zien en welke backstage-verhalen zij te vertellen hebben!

2 juli