Dagboeken, brieven en scripts overleden 'Harry Potter'-acteur Alan Rickman te koop aangeboden voor 1 miljoen euro EVDB

26 mei 2018

09u39

Bron: Mirror 0 Showbizz De dagboeken, briefwisseling en scripts van Alan Rickman, acteur in onder andere de 'Harry Potter'-films, worden te koop aangeboden. De acteur overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd. De prijs van de collectie, een dertigtal dozen, bedraagt iets meer dan een miljoen euro.

Het is een adembenemende collectie. Meer dan dertig dozen gevuld met fanmail, scripts, persoonlijke dagboeken en briefwisseling met onder andere mede-acteurs. Alan Rickman, acteur in onder andere de 'Harry Potter'-films, 'Die Hard' en 'Love Actually', hield al dat papierwerk netjes bij. De dertigtal dozen worden nu, iets meer dan twee jaar na zijn overlijden, te koop aangeboden. Vraagprijs? Iets meer dan een miljoen euro.

In de dozen is onder andere het script van 'Die Hard' uit 1988, Rickmans grote filmdebuut, terug te vinden.

Ook scripts van verschillende grote toneelstukken waarin Rickman meespeelde, zijn terug te vinden in de dozen. Net als zijn briefwisseling en fanmail. Brieven van bijvoorbeeld Prince Charles, Tony Blair en Bill Clinton. Lovende woorden van JK Rowling, Emma Thompson, Daniel Radcliff en Nicole Kidman. In nog een andere briefwisseling biedt Sting hem een script aan...

Memorabiliaverzamelaar en 'Bridget Jones'-acteur Neil Pearson heeft zich ermee beziggehouden om alle stukken te verzamelen, het merendeel gesigneerd door Rickman. De collectie werd voorgesteld tijdens de 'ABA Rare Book Fair (MUST)', en een brochure is beschikbaar via deze website.