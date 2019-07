Dag 9 van de Gentse Feesten: dit mag je vandaag niet missen DBJ

27 juli 2019

11u00 1 TV De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Warhola

23u30, Kouter

Weinig groepen die op dit moment hipper zijn Warhola, dat mag Oliver Symons vanavond opnieuw gaan bewijzen op de Gentse Kouter.

Swing Patterns - Lindy Hop

19u30u, Baudelohof

Lindy Hop is een vrolijke, actieve koppeldans uit de jaren dertig en zorgt na al die jaren nog steeds voor veel plezier. SwingPatterns zal je besmetten met het Lindy Hop Virus. In deze initiatie wordt in vogelvlucht de basisprincipes en enkele figuren behandeld. Daarna kan je meteen de dansvloer op!

Coco Jr. & The All Stars

22u30, Korenmarkt

Het was 22 jaar geleden (1997) dat Cocojr. zijn laatste full album had uitgebracht (Acting Like Glass, met Sly & Robbie) Nu is er zijn nieuwe hit-album ‘Rediscovered’ en dan mag je zo’n titel al eens letterlijk nemen. En hij heeft nog meer te vieren, dat zie je vanavond op de Korenmarkt.