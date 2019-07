Dag 8 van de Gentse Feesten: dit mag je vandaag niet missen DBJ

26 juli 2019

De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Rolling The Stones

22u00, Sint-Veerleplein

Mick Jagger is het niet, maar dan zou je er ook niet gratis naartoe kunnen natuurlijk. Gelukkig komen de mannen van Rolling The Stones aardig in de buurt.

Rondgang van de gilde van de stroppendragers en Keizer Karel

20u30, Centrum

De Gentse Feesten zijn ook folklore. Al voor de 46ste keer paraderen de stroppendragen door de straten van de Arteveldestad. Het Parcours? Van het Gravensteen over de Botermarkt en de Korenmarkt terug naar het Gravensteen.

Tapdance - Tap Dans

17u00, Baudelohof

Haal je innerlijke Fred Astaire naar boven! En als dat niet lukt kan je ook gewoon gaan dansen aan de tap.