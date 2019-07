Dag 7 van de Gentse Feesten: dit mag je vandaag niet missen DBJ

25 juli 2019

11u00 0 Showbizz De Gentse Feesten zijn er weer! Tien dagen lang boordevol muziek, theater en feest in de Gentse binnenstad. Zie je echter door de bomen het bos niet meer? Wij tippen elke dag drie fijne evenementen.

Ertebrekers

22u30, Kouter

Als rapper, als singersongwriter, als reggae-artiest en de laatste jaren ook als lid van een boyband. Van alles wat Izegemenaar Flip Kowlier de voorbije jaren heeft gemaakt, zijn we fan. Kowlier woonde jaren in Gent en eigenlijk is dit voor hem een thuismatch.

Laura Tesoro

22u30 Korenmarkt

What’s the presuuuuurrre? Dit voorjaar nog toonde Laura Tesoro in ‘Liefde voor muziek’ meer in haar mars te hebben dan haar grootste hit. Ongetwijfeld zal ze ook een paar van haar herwerkingen uit het vtm-programma spelen.

Limbo Contest

21u00, Emile Braunplein

En zakken, en zakken, en zakken. How low can you go? Je lenigheid kan je testen tijdens een heuse wedstrijd Limbodansen op het Emile Braunplein.