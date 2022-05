Dag 17: volg hier live het proces dat Johnny Depp aanspande tegen Amber Heard

Geen seconde missen van het proces? Je leest er alles over in ons dossier .

Nadat Amber Heard dinsdag haar getuigenis beëindigde, kreeg haar voormalige vriend iO Tillett Wright het woord. Zijn getuigenis werd vooraf opgenomen. Die vertelde dat wanneer Depp dronken was of drugs gebruikt had, hij een andere man werd. Toen ze een keer samen aan het zwembad zaten, zei Depp naar verluidt: “Ze heeft alleen maar haar looks. Ze heeft geen talent. Wanneer haar borsten gaan hangen, gaat niemand haar nog willen. Dan moet ze een andere manier vinden om te overleven.” De schrijver vertelde ook over een avond waarop Depp met Marilyn Manson en Paul Bettany cocaïne nam. “Depp maakte zich veel zorgen om zijn kinderen”, klonk het. “Hij schaamde zich, voelde spijt en was bang dat hij op zichzelf zou urineren wanneer ze er waren.”