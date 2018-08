Daddy Yankee van juwelen beroofd door dubbelganger DBJ

09 augustus 2018

20u56

Bron: ANP 2 Showbizz Daddy Yankee (41) moet het in Spanje stellen met heel wat minder bling bling. Tijdens zijn tournee door Europa is de Dura-zanger beroofd van sieraden en diamanten, meldt Billboard.

De Puerto-Ricaan bewaarde de juwelen in een kluis op zijn hotelkamer in Valencia. Een dief deed zich bij de receptie voor als Daddy Yankee en vroeg een medewerker om de kluis te openen. De medewerker had niet door dat niet Daddy Yankee, maar een crimineel voor de desk stond. Zo kon de dief er met de buit vandoor gaan.

De woordvoerder van de 41-jarige zanger bevestigt het verhaal, maar geeft in verband met het politieonderzoek geen verdere details over de diefstal.

Ondanks de beroving gaat Daddy Yankee gewoon door met zijn Europese tour. Hij treedt donderdagavond op in de Zuid-Franse badplaats Martigues.