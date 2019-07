DADATA-man Jelle Lauwers: “Gratis pralines en bier in ruil voor een selfie” CD

14 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De naam Jelle Lauwers (29) doet misschien geen belletje rinkelen, maar je smartphone wél. Jelle is immers de surfende jongeman die op de tonen van ‘dadata’ elk reclameblok inpalmt voor Mobile Vikings.

Word je vaak herkend sinds je op tv te zien bent?

Ik word toch regelmatig om een handtekening of een selfie gevraagd, ja. En het blijft vreemd om herkend te worden. Eind vorig jaar heb ik op een kerstmarkt zelfs eens pralines gekregen in ruil voor een foto, en op café word ik soms getrakteerd door andere tooghangers die me herkennen. Eén keer op tv komen en je krijgt dus al dingen gratis (lacht).

Zou je jezelf een smartphone-addict noemen?

Dat toestel plakt totaal niet aan mijn hand of zo. Ik gebruik mijn gsm voornamelijk om mijn agenda bij te houden en mijn mails te checken. Ik heb wel Facebook en Instagram, maar ik zit daar niet dagelijks op. Ik ben wél klant bij Mobile Vikings (lacht). Al geruime tijd, hoor. Ik ben niet speciaal voor die reclamespot van provider veranderd.

In de spot zing je: “Ik ben in trek”. Lig je goed in de markt bij de vrouwen?

Ik heb geluk dat ik een toplief heb bij wie ik goed in de markt lig. Het is niet dat ik door die clip plots een schare fans heb. Wel opvallend: ik ben blijkbaar vooral populair bij pubermeisjes, dus mijn lief moet zéker niet bang zijn. Maar het streelt wel mijn ego.

Hoop je door deze reclame-opdracht door te breken als acteur?

Ik verwacht niet dat ik overstelpt ga worden met aanbiedingen, maar enkele kansen zouden leuk zijn. Ik ben al actief in het amateurtheater, maar een televisierol prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Voorlopig heeft het nog geen deuren geopend. Ik mag nu wel meer castings doen voor reclamespots en kleine bijrollen op tv.

Hoe ijdel ben je?

Toen ik die Mobile Vikings-spot voor het eerst op tv zag, merkte ik bij mezelf een bierbuikje. Dat heb ik ondertussen weggewerkt, ik ben acht kilo afgevallen. Maar voor de rest ben ik minder bezig met uiterlijk dan vroeger. Misschien ook omdat ik nu gesetteld ben. Pas op, ik ben geen sloddervos, hé. Ik douche dagelijks en ga proper gekleed naar mijn werk.

Waaraan heb je een grote hekel?

Aan muggen. Ik word op één nacht tien keer gestoken, mijn lief nul keer. Zij zegt dat ik die beestjes met rust moet laten. Ze zou nog liever hebben dat ik in de zetel slaap – waar geen muggen zijn – dan dat ik ze dood.

Welke job doe je in het dagelijks leven?

Ik geef zedenleer op een middelbare school in Wetteren. Ik filosofeer heel graag en ik kijk kritisch naar de dingen. Bovendien wil ik jongeren graag laten nadenken over actuele thema’s, en over normen en waarden.

Waaraan kan je veel geld uitgeven?

Aan de muziekstudio die ik thuis aan het uitbouwen ben. Ik word helemaal wild als ik een nieuwe microfoon kan kopen. Iets wat mijn lief niet begrijpt. Voorlopig heb ik nog geen plannen om eigen nummers uit te brengen. Ik ben meer bezig met het experimenteren met klanken en geluiden dan met popliedjes schrijven