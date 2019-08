Daarom zijn Sebastiana en Martin uit 'Love Island' uit elkaar SDE

20 augustus 2019

20u33 0 Showbizz Eerder deze week raakte bekend dat een van de bekendste koppels uit het eerste seizoen van ‘Love Island’, Martin en Sebastiana, er een punt achter gezet hadden. Maar waarom, dat bleef onduidelijk. Nu heeft Sebastiana in een vlog meer duidelijkheid geschept over de reden achter de breuk.

In haar nieuwe vlog, toepasselijk getiteld ‘To all the boys I’ve loved (Martin), leest Sebastiana een brief voor aan haar voormalige geliefde. “Liefste Martin. Als ik deze brief opnieuw ga lezen, kan ik niet eens geloven dat het waar is. Ons verhaal is heel speciaal, en ik weet niet of het ooit overtroffen kan worden. Net zoals in elk sprookje was er een meisje dat even de weg kwijt was. Totdat ze er achter kwam dat heel haar leven zou gaan veranderen. Wat er daarna gebeurde, had ze nooit verwacht.”

Sebastiana vertelt hoe ze nooit verwacht had op ‘Love Island’ iemand tegen te komen. “Maar daar was jij dan. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar er was wel gelijk een vibe. Het waren de twee mooiste maanden van mijn leven, en jij hebt me herinneringen gegeven waar ik nooit van durfde te dromen.” Maar dat veranderde toen de twee terug thuiskwamen. “Meer ruzies, meer discussies, over domme dingen. Er miste iets tussen ons. Ons vuur was weg, de passie. Het is niemands fout, maar we zijn allebei vergeten dat we er voor moesten werken om het vuur aan te houden. We waren vergeten dat iemand missen ook een gevoel was, doordat we altijd continu bij elkaar waren.”

Daarnaast hadden Sebastiana en Martin andere ambities, vertelt ze. “Onze dromen zijn gewoon zo verschillend. Jij wil je carrière, ik wil gewoon een gezin. Ik neem je niets kwalijk, we hebben alles geprobeerd en dat is alles wat we konden doen. Je verdient het beste, sorry dat ik dat niet was", besluit ze.