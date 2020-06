Daarom zegt Dieter Coppens al jaren 'nee’ tegen ‘De Slimste Mens’ SDE

12 juni 2020

16u26

Bron: HUMO 0 Showbizz De televisiequiz ‘De Slimste Mens ter Wereld' is jaar na jaar een parade van bekende (en in mindere mate iets meer onbekende) gezichten. Maar Dieter Coppens (42) hebben we er nog nooit gezien, en daar zal niet snel verandering in komen. In HUMO legt hij uit waarom.

Dat we Dieter Coppens niet in ‘De Slimste Mens’ zien, heeft niets te maken met een gebrek aan interesse vanuit de productie. Integendeel, vertelt hij in HUMO. “Elk jaar polst Erik Van Looy me weleens voor ‘De slimste mens’, en elk jaar zeg ik nee. Maar vroeger deed ik dat aarzelend, met een soort schaamte. De reden waarom ik niet meedoe, vond ik gênant: ik kan dat gewoon niet goed”, geeft Dieter toe. “Ik ben niet de man van de parate kennis, en ik heb iets te veel blinde vlekken. Acteurs en BV’s, bijvoorbeeld: ken ik niemand van. Ik neem ook altijd m’n vrouw mee naar feestjes, zodat zij me kan influisteren wie wie is. Gelukkig ben ik niet de enige die zich soms afvraagt met wie hij staat te praten, of die zich gewoonweg vergist: ik word weleens gefeliciteerd met het prachtige ‘Gentbrugge’: ‘Keigoed gedaan, Joris!’ (lacht)”

Nu heeft Dieter minder problemen om ‘nee’ te zeggen, zegt hij. “Het voelde altijd als een gebrek aan, als een kleine mislukking. Terwijl ik nu gewoon weet: dat kan ik niet, maar ik kan wel iets anders - en dat is prima zo.”

