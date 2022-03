Daarom werkte de bel nooit: de geheimen uit 32 jaar ‘Samson en Gert’

Miguel Wiels vertelt in ‘Speeltijd’ over de moeilijke periode toen vrouw Free ziek was: “We hebben er lang voor gevochten om kinderen te krijgen”

In ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen op Joe elke week met een bekende Vlaming terug naar de schooljaren om de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Van toffe klasverhalen tot moeilijke momenten in het leven. Zaterdagochtend was Miguel Wiels (49) te gast. Hij vertelde er hoe hij ooit een examen stal met klasgenoten, maar ook over de moeilijke tijd met zijn geliefde Free Souffriau toen zij ziek was: “Ik heb achteraf vertelt dat ik toen nooit gedurfd had weg te stappen, want dan zou ik een klootzak zijn.”

