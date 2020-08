Daarom vult uw tijdlijn zich met oranje ‘Sound of Silence’-kruisen: “Het is vijf na twaalf voor onze sector” SDE

10 augustus 2020

19u06 4 Showbizz Je hebt ze vast al wel zien verschijnen op Facebook en Instagram: profielfoto’s van BV’s - zoals Natalia (39) en Kate Ryan (40) - en gewone mensen met daarover een oranje kruis met de woorden ‘Sound of Silence’. Met de actie wil de muziek- en evenementensector aandacht vragen voor de penibele situatie waarin ze zich door de coronacrisis bevindt.

“In de afgelopen vijf maanden zijn de inkomsten met meer dan 90 procent gedaald", staat te lezen op de afbeeldingen van Sound of Silence, die gretig gedeeld worden op sociale media. De nieuwe actie wil aandacht vragen voor de muziek- en evenementensector. “Jaarlijks dreigen 70.000 evenementen te verdwijnen en nooit meer terug te komen. Er zijn meer dan 80.000 mensen actief in de Belgische evenementensector. Gewone mensen zoals jij en ik. De 3.000 bedrijven waar ze met veel liefde voor werken, zijn aan het afsterven. Laat de muziek niet sterven, laat de lichten niet uitdoven."

De boodschap, die vergezeld wordt van twee oranje kruisen met daarop ‘Sound of Silence' die je aan je profielfoto kunt toevoegen, wordt gretig gedeeld op sociale media. Terecht, vinden ook verschillende BV’s die de actie steunen. “Ik probeer positief te blijven en mijn dagen met humor te vullen, maar dat is niet altijd even makkelijk", schrijft Kate Ryan bijvoorbeeld. “Al zes maanden ben ik net als zoveel andere collega’s thuis zonder werk. Ik heb in het begin van de coronacrisis wat tijd genomen om te rusten, want dat was ook wel eens nodig. Ik ben tot vele inzichten gekomen, heb veel geschreven, hard gewerkt aan mijn nieuwe show en hoopte dat ik in mei of juni wel terug ging kunnen starten. Eindelijk terug op het podium, deugd aan m’n hart. Maar het werd duidelijker en duidelijker dat er geen optredens meer kwamen. Het allerergste is ook dat we geen vooruitzichten meer hebben en zo goed als ALLES is geannuleerd tot 2021.” Ze voegt eraan toe: “De eventsector heeft al meermaals bewezen dat ze alles in goede banen kan leiden, zeker OOK coronaproof. Toch worden we vergeten en genegeerd.” En de zangeres besluit: “Ik probeer positief te blijven, echt waar, maar het is vijf na twaalf! Er moet ingegrepen worden, of we gaan er allemaal aan onderdoor.”

Ook dj Charlotte De Witte staat achter de boodschap van ‘Sound of Silence’: “Geef ons perspectief", schrijft ze. “Toon ons respect. Red onze cultuur." Onder meer Guga Baul, Belle Perez, Steven van Herreweghe, Pat Krimson en Natalia deelden de actie al met hun volgers én roepen hen op om hun voorbeeld te volgen. “Al wie ooit nog naar een show, concert, festival, bedrijfsfeest, trouwfeest of theater wil kunnen gaan: update aub je profielfoto met dit kader. Onze huidige politiek is op weg om ervoor te zorgen dat dit jaren niet meer zal kunnen op de manier waarop we het graag hadden", klinkt het. “Update NU je profielfoto met dit kader en laat hen zien dat ook jij nog cultuur en events wil beleven, en liefst snél!”

Een foto die is geplaatst door Guga Baúl (@gugabaulofficial) op 10 aug. 2020 om 12:24 CEST