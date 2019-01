Daarom moet Véronique De Kock na 12 jaar wijken als presentatrice van Miss België: “Het is een budgettaire kwestie” Redactie

01 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Miss België breekt met een traditie. Voor het eerst in twaalf jaar zal er geen Véronique De Kock (41) te bespeuren zijn op het podium. Haar rol als presentatrice wordt overgenomen door Virginie Claes (36). Een noodzakelijke keuze, omdat Véroniques prijs niet meer te betalen is, zo blijkt in Dag Allemaal.

Het werd meegedeeld als een luchtig nieuwsfeit, ter aankondiging van de nieuwe Miss België-show op 12 januari. De presentatie aan Nederlandstalige zijde zal deze keer in handen zijn van ex-miss Virginie Claes. Het vertrouwde gezicht van Véronique De Kock krijgen we dus niet te zien.

Een plots afscheid van een vaste waarde voor Miss België, dat mogen we gerust een abrupte stijlbreuk noemen. Al relativeert organisatrice Darline Devos dat wanneer Dag Allemaal haar contacteert: “Véronique en ik hebben dat onderling beslist”, zegt ze. “We hebben er eens over gebabbeld, en dit leek ons het beste. We zijn veranderd van zender ook, dit jaar is de uitreiking op Ment TV te zien, en niet op Fox. Dus het leek ons een goed moment om eens te vernieuwen. Véronique vindt dat trouwens niet erg, hoor. Ze kan zeker leven met die beslissing.”

(lees verder onder de foto)

Perfect tweetalig

Een nieuwe zender, een nieuw gezicht? Darline laat tussen de lijnen uitschijnen dat er ook wel persoonlijke beweegredenen achter haar beslissing zitten: “Virginie is de ­eerste miss die destijds onder mijn bewind verkozen werd”, zegt ze. “Dat maakt het voor mij wel speciaal. En trouwens, Virginie gaat dat prima doen. Ze is perfect tweetalig, heeft al presentatiewerk gedaan in Wallonië voor RTL en leidde ook al enkele van onze provinciale ­verkiezingen in goede banen.”

‘Sms’je naar Véronique’

Geen onlogische keuze dus, die voor Virginie Claes, zeker omdat de Limburgse in het verleden ook al vaker samenwerkte met Ment TV. Nochtans was ze zelf ook wel verrast door het telefoontje van Darline met het aanbod: “Ik besefte meteen dat het toch wel een, mja, opvallende beslissing is na al die jaren met Véronique”, vertelt ze.

Twijfelde je daardoor om ‘ja’ te zeggen?

Ik heb Véronique toch eerst een sms’je gestuurd. Met de boodschap dat 2019 sowieso een mooi jaar wordt voor haar (ze gaat trouwen met haar vriend Manuel, nvdr.), en daarbij de vraag waarom ze afhaakte. En toen bleek dat ze geen tijd kon vrijmaken die twaalfde januari. ’t Was belangrijk voor mij om dat te weten. Ik kijk wel wat op naar Véronique, en wou dat ze ermee akkoord was dat ik haar plaats zou innemen.

Darline wil liever verder met een ex-Miss België van haar lichting. Flatteert het je dat haar keuze op jou is gevallen?

Annelien Coorevits en Justine ­Jonckheere hebben ook al kansen gekregen van Darline, maar dat was om achter de schermen mee te werken aan Miss België. En nu heeft ze mij dus gevraagd om die show te presenteren... Tja, ik kan alleen maar erg fier zijn. Én hopen dat ik het net zo goed doe als Véronique, een topvrouw in mijn ogen.

Véronique viel de afgelopen jaren wel vaker op met een gewaagde kledijkeuze. Ben jij dat ook van plan?

(lachje) Dat ga ik pas de dag voor de uitzending weten. Darline werkt samen met een kledingsponsor, zie je. Ik ben benieuwd.

‘Doodjammer’

En daarmee lijkt de kous af. Een vertrek in de beste verstandhouding, én Véronique die persoonlijk groen licht heeft gegeven aan Virginie. Maar wanneer we - na enkele vruchteloze pogingen om Véronique te bereiken - haar verloofde Manuel Goossens aan de lijn krijgen, neemt het verhaal een andere wending. “Het afscheid van Véronique? Ze heeft mij verteld dat dat een budgettaire keuze is geweest”, zegt Manuel ons. “Véro wou, uiteraard, iets in ruil voor haar prestatie. Maar als blijkt dat daar geen geld meer voor is, houdt het op, hé.”

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN