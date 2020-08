Daarom klinkt Joe-presentatrice Anke Buckinx altijd zo vrolijk: “Op antenne zijn, dat is mijn therapie” SDE

16 augustus 2020

08u57

Bron: Radio 1 0 Showbizz Deze week was Joe-presentatrice Anke Buckinx (40) te gast in het programma ‘De Boshut’ op Radio 1. Ze praatte er over boeken die je depressief maken en over radio als therapie.

Wie Anke Buckinx op de radio bezig hoort, wordt instant blij van het opgewekte stemgeluid van de presentatrice. Toch is ook zij niet altijd vrolijk, vertelt ze in het Radio 1-programma ‘De Boshut’. De boeken van Griet Op de Beeck - die ze vroeger verslond - konden haar bijvoorbeeld erg raken. “Ik heb haar boeken zo graag gelezen, maar ik werd daar een beetje depressief van”, geeft Anke toe. “Na ieder boek had ik vijf dagen nodig om te bekomen. Ik leef mij te hard in in het verhaal of ik herken mij te hard in een personage. Maar soms loopt dat zo fataal af met dat personage dat ik helemaal van de kaart ben."

Tegenwoordig zoekt de presentatrice daarom in alles vrolijkheid, zegt ze. “Als ik mij slecht voel, ga ik niet naar droevige muziek luisteren. Ik zoek in alles vrolijkheid, in boeken, in muziek, op televisie.” Die vrolijkheid heeft ze wel degelijk nodig: “Ik heb twee kanten. Ik heb een heel vrolijke kant, maar ik heb ook heel vaak off days.” En die gaan vaak gepaard met vlagen van onzekerheid. “Ik ben een onzeker iemand. Ik ben heel bang voor de dag dat ik geen radioprogramma meer ga krijgen. Hoeveel tijd ik al verspild heb met onzeker zijn en piekeren ... Dat is zo vermoeiend en zo frustrerend.”

Gelukkig vindt Anke troost bij de radio en zul je haar daar dus nooit droevig horen: “Op antenne zijn, dat is mijn therapie”, klinkt het. “Ik ben altijd gelukkig op de radio. Dan kan ik even alles uitschakelen.”