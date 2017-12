Daarom kan Zara Larsson (voorlopig) niet meer zingen TC

14u51 ANP Showbizz Zweedse zangeres geveld door longontsteking

Niet zo'n fijn eindejaar voor de Zweedse popprinses Zara Larsson. Zij meldde haar fans via de sociale media dat ze geveld werd door een longontsteking. De zangeres van hits als 'Lush Life' en 'Never Forget You' moet het nu even rustiger aan doen. Maar ze belooft dat ze er volgend jaar weer zal staan.