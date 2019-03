Daarom hult Britse rijzende ster Mahalia zich regelmatig in Tonya Schamps CFÉ-kledinglijn SD

15 maart 2019

15u54 0 Showbizz Het was een fijn moment op Studio Brussel woensdag. De Britse zangeres Mahalia (21) had net haar single ‘Do Not Disturb’ live gebracht toen Tonya Schamp (24) - in een héél ver verleden nog deelneemster aan het Junior Eurovisiesongfestival met ‘Hé, doe maar mee’ - inbelde. De ‘I love you’s’ vlogen heen en weer, en we konden vernemen dat Mahalia fan is van Tonya’s kledinglijn.

“Mahalia en ik leerden elkaar vorig jaar kennen dankzij een keigoede vriendin van mij, fotografe Raia. Die maakte foto’s op de tournee van de Amerikaanse rapper Russ, waar Mahalia het voorprogramma speelde. Raia maakt deel uit van mijn team en draagt dus regelmatig mijn kledij. Op een bepaald moment belde ze mij op: “Mahalia vindt je kledingmerk mooi! Kom anders naar de AB (waar ze zou optreden, red.) en geef haar een tracksuit." Dat heb ik dan ook gedaan, en ze was er helemaal zot van. Ze heeft er zelfs mee opgetreden die avond.”

Sindsdien houden de twee contact. “Wanneer er een nieuwe collectie uitkomt, stuur ik haar altijd een berichtje, zodat ze me kan laten weten of ze iets wil hebben. En ze post regelmatig een foto op Instagram met mijn kleren aan. We horen elkaar regelmatig. Ja, we hebben echt wel een band gekregen.” Tonya vindt het belangrijk dat ze ook iets terugdoet voor Mahalia, en probeert er dus altijd bij te zijn wanneer de zangeres in België komt optreden. “Wanneer mensen mij steunen, probeer ik hetzelfde te doen. Ik ben helemaal fan van zo'n jonge vrouw die haar eigen muziek schrijft en haar eigen shows uitverkoopt. Dat steun ik voor de volle honderd procent.”

Stembanden

Daarnaast houdt Tonya ook echt van de muziek van Mahalia, die al genomineerd werd voor een Brit Award. “Zelfs al moest ik haar niet persoonlijk kennen, dan zou ik nog fan zijn. Ik was al mee van in het begin, toen ze nog niet bekend was, en ze wordt alleen maar beter. Ze staat in mijn Spotify-playlist en ik luister vaak naar haar in mijn auto.”

Wie hoopt dat de twee vriendinnen ooit een duetje zullen uitbrengen - per slot van rekening werd Tonya in ons land bekend als zangeres van het nummer ‘Hé, doe maar mee’ - is eraan voor de moeite, zo vertelt ze. “Ik heb vroeger wel zangschool gedaan, maar een drietal jaar geleden kreeg ik enorm veel last van mijn stembanden: ze raken erg snel oververmoeid, waarna ik dagenlang geen stem heb. Zingen zit er voor mij dus niet meer in, maar daar ben ik helemaal oké mee. Ik heb veel vrienden die met muziek bezig zijn en kruip wel eens mee in de studio om een liedje te schrijven. Ik houd nog steeds van muziek en het creatieve daarvan, zoals het schrijven, dus daar houd ik me nog steeds mee bezig.”

Pop-up

Momenteel richt Tonya zich dan ook volop op haar modelijn. In oktober vorig jaar opende ze voor de eerste keer een pop-up in Antwerpen, die in december alweer sloot. “Ik ben nu aan het kijken naar een andere locatie om een nieuwe pop-up te openen. Het was erg fijn om de mensen die het merk volgen of die het nog niet kenden, te ontmoeten en uitleg te geven. Er zijn zelfs vriendschappen ontstaan met mensen die een koffietje kwamen drinken of iets nieuws kwamen kopen, dus dat was erg leuk. Die combinatie tussen de online winkel en de pop-up werkt eigenlijk perfect.”

De kledinglijn CFÉ is te koop via www.cfebelgium.com.