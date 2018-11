Daar zijn Lynn Wesenbeek en Anne De Baetzelier weer: omroepsters uit jaren ‘90 maken (even) comeback TDS

08 november 2018

11u08

Bron: JOE 0 Showbizz Van maandag 12 november tot 16 november staan de jaren ’90 centraal op radiozender JOE tijdens ‘Celebrate the 90’s’. Voor de gelegenheid presenteert Peter Hoogland na bijna 20 jaar weer zijn radioprogramma ‘Het Land van Hoogland’. En ook de bekende omroepsters van toen keren voor een weekje terug.

“De klokken hebben gesproken, de nacht is gevallen. De sterren zijn weg…” Deze iconische intro weergalmt nog steeds in het achterhoofd van de radioluisteraars die er in de jaren negentig al bij waren. Peter brengt een geactualiseerde versie van zijn programma, maar net als 20 jaar geleden kunnen de luisteraars bellen met hem en gaat hij geen onderwerp uit de weg. ‘Het Land Van Hoogland’ is volgende week van maandag tot donderdag te horen van 22u00 tot 01u00 op JOE. Wie zijn verhaal nu al wil doen of suggesties wil delen met Peter kan surfen naar joe.be.

“Het basisidee blijft hetzelfde: babbelen met de luisteraars en dingen durven zeggen zoals ze zijn. Echte menselijke gesprekken”, aldus Peter Hoogland. “Het gaat natuurlijk wel wat anders zijn, het wordt een geactualiseerde versie van het programma. Maar het programma zal opnieuw serieuze onderwerpen en absurde humor combineren.”

Comeback van de omroepers

Ook het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx doen iets extra voor de 90’s-week: ze nodigen elke ochtend tussen 07u00 en 09u00 omroepers uit de jaren negentig uit. Johan Verstreken, Anne De Baetzelier, Martine Prenen, Marlène De Wouters en Lynn Wesenbeek kondigen de vaste ochtendrubrieken aan en ontlasten de Joe-nieuwslezers van hun taken. Sven en Anke steken ook hun vaste rubrieken in een 90’s-jasje. Zo zal onder andere Rik Torfs in Advocaat van de Duivel een 90’s dilemma voorleggen aan de luisteraar. Speciaal voor de gelegenheid is volgende week de ochtendshow van Sven en Anke ook live te volgen tussen 06.00 en 09.00 bij CAZ.