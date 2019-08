Daar zijn de haters weer: Lesley-Ann Poppe deelt foto van haar billen en wordt slachtoffer van bodyshamers TDS

02 augustus 2019

15u33

Bron: Instagram 6 Showbizz Lesley-Ann Poppe (40) is alweer het mikpunt van venijnige opmerkingen op Instagram. Poppe geniet momenteel van een vakantie in Los Angeles, en deelde trots een foto van haar welgevormd achterwerk. Het duurde echter niet lang of verschillende bodyshamers kwamen in actie: zij maakten Lesley-Ann en haar lichaam met de grond gelijk.

“Holiday mode: activated” - meer woorden had Lesley-Ann Poppe niet nodig bij haar zomerse foto om duidelijk te maken dat ze met volle teugen van haar vakantie geniet. Toch heeft ze ongetwijfeld ook haar zorgen, want Poppe krijgt alweer te maken met bodyshaming, het fenomeen waarbij iemand kritiek geeft op het lijf van een ander.

Verschillende reacties onder de foto van haar billen zijn dan ook ronduit kwetsend. “Puddingkont, hangtetten en een lelijke smoel”, schrijft iemand. En ook: “Nu moet ik eerlijk zeggen dat jij toch wat oud bent voor zo’n badpak” en “Mooi, maar gebruik minder Photoshop.”



Verdedigen

De grove commentaren zijn ook de andere volgers van Lesley-Ann niet ontgaan. Zij verdedigen Poppe luid en duidelijk, en benadrukken dat er helemaal niets aan de hand is met haar lichaam. “Er is niks mis met een mooi, vol achterwerk en volle borsten. Ik ben er alleszins trots op. En dat mag Lesley Ann ook zijn”, reageert een andere vrouw. Of ook: “Het is niet aan ons om over te oordelen. Ze doet er niemand pijn mee om dit te dragen”, “Prachtig. Je ziet er schitterend uit”, en “Zij draagt toch gewoon waar ze zin in heeft. Al die negatieve kritiek is gewoon jaloezie. Ik ben 58 jaar en draag dat ook nog. Ja, mijn lichaam mag gezien worden. Wat je mooi hebt aan je lichaam mag je gerust tonen. En stop aub met die onnozele commentaar.”

(lees verder onder de foto)

Verbazing

Ook Lesley-Ann reageert zelf op de commentaren. “Het blijft me toch verbazen hoe een onschuldige vakantiefoto blijkbaar het slechtste in mensen naar boven kan halen”, laat ze weten. “Ach ja, gelukkig is dat maar een minderheid van de mensen en begrijpt de overgrote meerderheid het principe van leven en laten leven.” Ze maakt ook duidelijk dat ze zich amper iets aantrekt van de kritiek. “Soit, ik ga stilaan ontbijten en aangezien ik op strandvakantie ben zullen er nog meer badpakfoto’s volgen.”

(lees verder onder de foto)

Zoveelste keer

Waarom Lesley-Ann Poppe steeds zulke kwetsende commentaren krijgt is ons een raadsel. Het is zorgwekkend genoeg ook niet de eerste keer dat Lesley-Ann Poppe via Instagram te maken krijgt met bodyshamers. Zeer recent werd ze ook al het slachtoffer, toen ze een zomerse bikinifoto online had gepost. “Mist klasse. Zulke lelijke hangborsten zou ik verbergen. Alleen het kleed is mooi”, schreef een grofgebekte volger toen. Poppe reageerde ook toen zeer passend op de kritiek: “Zeer klassevolle opmerking. Gelukkig ben ik niet onder de indruk van bodyshamers.” Ook haar man Kevin liet van zich horen in de commentaren: “Ben heel fier op mijn vrouwtje en dat ze zich goed voelt in haar vel. Ik hoop voor jou ook dat je je goed voelt. #teamnohate.”