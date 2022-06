Daar is de zomer, dus daar zijn de herhalingen: “Kijkers krijgen een schraal en opgewarmd tv-menu dat al een paar keer gegeten is”

TVSchrik niet als je overvallen wordt door een déjà vu. Nee, er is niets mis met je tv-toestel. De tv-zenders zijn zoals elk jaar in zomerslaap-­modus beland. Vandaar dat we nu vooral herhalingen op het netvlies geprojecteerd krijgen. Maar hoe komt dat toch, en hebben we er minder last van nu we niet meer per se rechtstreeks hoeven te kijken? TV-Familie spreekt met tv-recensent Jules Hanot (68) en regisseur Jan Verheyen (59).