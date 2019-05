Daar is Betty weer: "Eerst Kamping Kitsch en daarna de unief" HL

Zes jaar na haar laatste optreden laat Betty Owczarek (43) weer van zich horen. De bekendste 'Big Brother'-kandidate wordt deze zomer één van de publiekstrekkers op Kamping Kitsch Club. En ze heeft nog plannen.

Betty, die in 2000 deelnam aan de allereerste 'Big Brother' en nadien ook de hitparade en 'Eurosong' veroverde als Betty, Biba Binoche en Femme Fatale, stopte in 2013 bruusk met optreden. "Ik was de showbizz beu, verlangde naar anonimiteit en ging opnieuw studeren", zegt ze. "Met succes, want twee jaar later haalde ik mijn diploma als psychiatrisch verpleegkundige. Ik ben heel blij dat ik die stap naar de hogeschool heb gezet. Ik leerde niet alleen mijn bekendheid, maar vooral ook het leven enorm relativeren. Ik ben sindsdien opengebloeid"

Psychologie

Toch staat Betty deze zomer nog eens op een podium. "Ik werd gevraagd om de acts op Kamping Kitsch Club aan te kondigen. Ik zag dat meteen zitten. Zeker omdat het in Kortrijk doorgaat: de stad waar ik ben geboren en opgegroeid. Kamping Kitsch Club is ook geen gewoon muziekfestival. Het is één grote verkleedpartij. Vorig jaar zag ik op sociale media heel wat foto's passeren en ik vond toen al dat ik iets gemist had. Of ik ook zelf ga zingen, moet ik nog bekijken."

Betty's act is dus eenmalig, want showbizzambities heeft ze niet meer. "Ik heb er ook geen tijd meer voor, want ik wil in het najaar psychologie gaan studeren. Ik zou die richting na een schakeljaar en twee jaar kunnen afmaken. Misschien is het wat te hoog gegrepen, maar ik wil het toch proberen."