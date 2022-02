D-Day voor de radiozenders: verdwijnt Qmusic, Joe of Nostalgie straks van de FM-band?

TV Eerste beelden ‘Lord of the Ring­s’-se­rie te zien tijdens Super Bowl

Wie de eerste beelden van de nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie wil zien, moet op 13 februari zeker naar de Super Bowl kijken. Amazon zendt tijdens de American footballfinale een tease trailer uit van de langverwachte televisieserie, dat is een kort voorproefje op de reeks.

8 februari