Cynthia Reekmans, Nele Somers en Ann Van Elsen openhartig over de liefde: “Ik voel me op seksueel vlak vrijer dan twintig jaar geleden”

Net als Carrie, Miranda en Charlotte worden ook ex-missen Nele Somers, Cynthia Reekmans en Ann Van Elsen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen in hun leven nu ze de veertig naderen of net voorbij zijn. In de liefde vonden ze alle drie stabiliteit, maar de zoektocht naar de juiste balans tussen werk en gezin én de opvoeding van hun kinderen blijft een struikelblok. Vooral advocate Nele lijkt te worstelen met het evenwicht tussen haar carrière en haar gezin: “Ik kijk al uit naar mijn leven als vijftiger, dan heb ik tijd om te onthaasten”, zegt ze. “Mijn huidige werktempo hou ik niet vol. Ik zou meer moeten vertragen, maar dan kan ik mijn missie als advocate niet voltooien. Bij mij is het alles of niets.” Ook bij Cynthia is het telkens weer wikken en wegen tussen werk en gezin. “Ik krijg nu heel wat carrièrekansen die ik niet wil laten liggen, maar anderzijds wil ik later geen spijt hebben dat ik iets gemist heb van mijn kinderen”, zegt ze. Ann herkent zich in hun bezorgdheden. Ook zij nam enkele jaren geleden veel hooi op haar vork in haar job. “Ik begrijp Nele en Cynthia heel goed, maar ik heb zelf afscheid genomen van mijn hectische leven”, vertelt ze. “Ik heb afgeleerd om te denken: als ik deze job niet aanneem, is het gedaan met mijn carrière. Door te vertragen ga je op de juiste plaatsen geluk zoeken. Onlangs heb ik een deelname aan een tv-programma geweigerd omdat mijn oudste dochter June in de examens zat. Ik kan steeds beter prioriteiten stellen. Ik wil niet langer meer werken voor meer. Life begins at forty!”