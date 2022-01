Cycloop valt als derde af in ‘The Masked Singer’: “Samen met de temperatuur steeg ook de stress in dat pak”

TV Danira Boukhriss wordt gastvrouw van 'De repair shop' op Eén

Danira Boukhriss Terkessidis (31) is bijna terug van weggeweest. Ze mag later dit jaar niet alleen een nieuw seizoen van het populaire programma 'Over eten' maken, samen met Kobe Ilsen, ze wordt ook gastvrouw van 'De repair shop' op Eén.

