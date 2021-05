Cultuursector dankbaar voor nieuwe versoepelingen: “Overtuigd dat we van ons festivalterrein een veilige plek kunnen maken”

Even kort samenvatten: stap voor stap wordt er in de evenementensector versoepeld. Vanaf begin juni zal er binnen 200 man toegelaten worden op evenementen (waaronder concerten, musicals en theatervoorstellingen), vanaf begin augustus zou er ruimte zijn voor zo’n 3.000 man. Buiten zullen er in juni 400 man toegelaten worden, in augustus 5.000 man. Voor grotere festivals wordt er nog een uitzondering gemaakt. Daar zou meer volk toegelaten zijn, als men een bewijs van vaccinatie of een negatieve coronatest kan voorleggen. Ook opnieuw naar de bioscoop gaan zou vanaf 9 juni weer mogelijk zijn.

Tomorrowland: “Alle maatregelen en richtlijnen worden zeer serieus genomen”

Tomorrowland laat alvast weten blij te zijn met de nieuwe versoepelingen. “We zijn heel blij en dankbaar te vernemen dat de Belgische overheid een realistisch perspectief heeft vooropgesteld voor de organisatie van grote evenementen in België vanaf midden augustus. Niet alleen voor de organisatie is dit goed nieuws, maar ook voor de meer dan 1.500 leveranciers en hun werknemers die bijdragen aan Tomorrowland”, klinkt het. “Momenteel gaan we de richtlijnen en parameters bepaald door de Nationale Overheid verder bestuderen, zodat we de correcte scenario’s en instructies kunnen communiceren. Met een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur, zijn we er van overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken en een festival waar zoveel mensen al lang naar uitkijken. Alle maatregelen en richtlijnen worden zeer serieus genomen en alle protocollen zullen worden toegepast. In de komende dagen zullen de nodige updates gecommuniceerd worden.”

Dour: “Ook al treedt de culturele sector langzaam uit de schaduw, het Dour Festival zal nog even moeten wachten”

Voor het Dourfestival, dat normaal gezien van 14 tot 18 juli zou plaatsvinden, liggen de kaarten helaas iets anders. “Ondanks de grote collectieve inspanningen die we hebben geleverd om onze sector te verdedigen met de hoop dat onze ijver en inzet een positieve verandering voor de zomer van 2021 teweeg zouden brengen, moeten we de feiten onder ogen zien: ook al treedt de culturele sector langzaam uit de schaduw, het Dour Festival zal nog even moeten wachten.” De organisatie geeft aan dat ze klaar waren om opnieuw ‘5 dagen feest en muziek’ te organiseren, maar dat het dus niet mocht zijn. “We geloofden in de vaccinatiecampagne. Dat gaf ons de hoop dat we in juli 2021 weer allemaal onder de windturbines zouden kunnen samenkomen. Een editie van Dour met 250.000 achter mondmaskers verstopte mensen, een Red Bull Elektropedia Balzaal met uit elkaar gescheiden gehouden festivalgangers en tafels zonder toegang tot de bars voor de Last Arena zou immers maar een mislukte poging zijn om zowel jullie, de festivalgangers, als ons, de organisatoren, te laten geloven dat het daar feest zou zijn. Dat is niet ‘Het Dour Festival doen’.” Al wordt er ook naar de toekomst gekeken: “We beloven je plechtig dat deze nieuwe harde klap ons verlangen om samen te komen niet zal stoppen. De editie 2022 op 13, 14, 15, 16 en 17 juli wordt het jaar van ons weerzien." Binnenkort vind je op dourfestival.eu alle informatie over de tickets.

Pukkelpop: “Geen mondkapje, geen social distancing”

Bij Pukkelpop overheerst vooral een gevoel van hoop, vertelt Chokri Mahassine op Studio Brussel. “Het moét kunnen doorgaan", zegt hij. “We hebben er alles aan gedaan om het te laten plaatsvinden. Ik weet ook alleen maar wat iedereen weet, dat is wat de premier gezegd heeft. Maar ik ga ervan uit dat het goed nieuws, positief nieuws is. Maar ik zou graag het hele plaatje willen zien en alle details willen weten. Is het aantal festivalgangers ergens begrensd of niet? Hoe het festival er precies gaat uitzien, weet ik nog niet. Er zullen natuurlijk een aantal wijzigingen zijn met betrekking tot het virus, maar wat we wel al weten is dat het non social distancing zal zijn en dat je ook geen mondkapje moet dragen. Je mag rondlopen, elkaar kussen." En dus ziet Pukkelpop het groots: “Wij mikken op 66.000 mensen per dag, volle capaciteit. Maar voor je binnenkomt, moet je wel getest of gevaccineerd zijn. Op die manier willen we ervoor zorgen dat Pukkelpop op grote schaal verder kan en een veilige plaats is waar je naartoe kan.”

