‘CSI’-acteur William Petersen opgenomen in ziekenhuis: “Uitgeput door lange draaidagen”

“Hij was uitgeput door de lange dagen op set in de afgelopen twaalf weken en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de woordvoerder, die laat weten dat William inmiddels weer thuis is.

Zender CBS kondigde in maart ‘CSI: Vegas’ aan, een sequel op ‘Crime Scene Investigation’, ook bekend als de originele ‘CSI’. De serie over het forensische team van de politie in Las Vegas ging in 2000 van start en was al snel razend populair. Daardoor volgden al snel spin-offs ‘CSI: Miami’ en ‘CSI: New York’, die het tien en negen seizoenen volhielden. Na het einde van de originele show in 2015 volgde nog een derde spin-off, ‘CSI: Cyber’. Die serie was met twee seizoenen echter geen lang leven beschoren.