Crowdsurfende Jebroer duikt met salto het publiek in MVO

06 januari 2020

Eind vorige maand ontplofte het Kortrijkse Nelson Mandelaplein toen StuBru-dj Gunther D Jebroer aankondigde als verrassingsgast tijdens het 'Kamping Kerstmis'-moment dat op het 'Warmste Week'-podium plaatsvond. De intro van 'Rebel' - een nummer dat Regi met Jebroer recent uitbracht en dat ondertussen terug te vinden is in de Ultratop – volstond om de mensenmassa in beweging te brengen.

Voor het einde van ‘Kind van de Duivel’ nam de populaire zanger een grote gok en vroeg hij aan de massa of ze hun handen in de lucht konden steken, zodat ze hem konden opvangen als hij sprong. “Crowdsurfen op de massa is best wel spannend, want eens je springt reken je erop dat er voldoende mensen zijn die je dragen. In Kortrijk was dat gelukkig het geval, maar toch, als ik de beelden terugzie besef ik dat ik best wel een groot risico nam, maar dat hoort nu éénmaal bij het leven. Ik hou van uitdagingen en wat ik zo fijn vond, was dat de mensen mij letterlijk op handen hebben gedragen of tenminste vooruitgeduwd. De liefde die ik in Vlaanderen krijg is bijzonder. Jullie houden van mijn muziek, luisteren naar mijn teksten en reageren massaal op mijn social media-posts. Samenwerken met Regi was en is heel bijzonder, omdat hij oprecht fan is van mijn eigentijdse muziek en dat is precies de weg die we het komende jaar inslaan, inclusief de nodige verrassingen.”