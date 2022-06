Crowdfundingactie gestart voor verliezers Younes en Eline uit ‘Huis gemaakt’: nog maar 8.000 euro opgehaald

Muziek Stones trappen wereldtour­nee op gang: nog steeds tickets beschik­baar voor show in Brussel

Vanavond trappen The Rolling Stones hun verjaardagstour ‘Sixty’ op gang in Madrid. De show was in veel landen razendsnel uitverkocht, maar voor de passage in het Koning Boudewijnstadion op 11 juli - exact één dag voor hun allereerste concert zestig jaar geleden in de Londense Marquee Club - zijn nog tickets beschikbaar. Al gaat het echt om de allerlaatste exemplaren.

