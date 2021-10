Crowdfunding voor terminale moeder Sylvia uit ‘Leef!’: “De meest dankbare vrouw die we kennen”

TV Sieg De Doncker gaat in nieuw tv-programma op zoek naar hét interieur­ta­lent van 2021: “Ik heb veel bijgeleerd”

23 oktober In het nieuwe VTM-programma ‘Interieurtalent gezocht met vtwonen’ gaan vanaf zaterdag tien Nederlandse en Vlaamse finalisten de strijd met elkaar aan om hét interieurtalent van 2021 te worden. Sieg De Doncker (32) neemt de presentatie op zich. En dat is een meerwaarde voor hem nu hij samen met zijn vriendin Maureen Vanherbergen (33) een eigen huis aan het bouwen is. “Al had ik vroeger totaal niets met interieur” lacht Sieg. We stellen bovendien de deelnemers van ‘Interieurtalent gezocht met vtwonen’ aan je voor.