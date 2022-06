Crowdfunding gestart voor verliezers Younes en Eline uit ‘Huis gemaakt’: 15.000 euro opgehaald

Verliezen, het is nooit leuk. Maar wanneer je eigenaar kan worden van een volledig gerenoveerde woning zonder daarvoor maar één cent te moeten neertellen, smaakt dat verlies nog extra zuur. Dat mogen Eline en Younes aan den lijve ondervinden, want het koppel verloor woensdag de finale van ‘Huis gemaakt’. Niet zij, maar underdogs Cedric en Anaïs gingen met de overwinning lopen. Intussen werd er wel al een crowdfundingactie voor de verliezers opgezet. “Een bittere pil om te slikken”, klinkt het bij de organisator van de actie. “We hebben zo genoten van jullie avontuur, jullie twee, zonder enige ervaring. Wat hebben jullie dat parcours schitterend afgelegd. Het was een zware strijd. De concurrentie was groot. Maar jullie verdienen het minstens even hard... Daarom hopen wij dat wij jullie en Lena (de dochter van Eline, red.) hiermee een duwtje in de rug kunnen geven om zo jullie droom (opnieuw) waar te maken. Elke cent, elke euro, elk (virtueel) briefje wordt geapprecieerd.”